Carrefour étend sa toile au Brésil

Grupo Carrefour Brasil (« Carrefour Brésil ») a conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG Brasil SA (« Grupo BIG »), troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, annonce Carrefour mercredi. "Cette aquisition permettra d'offrir aux consommateurs brésiliens une gamme élargie de produits et de services à des prix plus compétitifs", se réjouit le groupe.