Dries Mertens se confie sur son avenir: «Je jouerai aussi longtemps que possible parce que j’aime ça»

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Dries Mertens s’est livré sur son avenir. À 33 ans, le Belge se voit encore jouer pendant quelques années. Même si d’autres perspectives pourraient l’intéresser…

« Je ne pense pas du tout à mon avenir après Naples. Je ne sais pas encore si je jouerai jusqu’à mes 40 ans comme un Ronaldo, c’est difficile à dire. Mais je jouerai aussi longtemps que possible parce que j’aime ça, et j’en profite chaque jour. Tant que c’est comme ça, je continuerai. Et d’un autre côté je me dis que je n’ai pas d’enfant. Si j’arrêtais maintenant, je pourrais faire un tour du monde. Je pourrais voir de nouvelles choses », a expliqué le Diable rouge.

« On est un peu dans une bulle avec uniquement du football. C’est hôtel, match, avion, et puis encore la même chose à répétition. Donc un tour du monde serait aussi chouette à faire. C’est ma 8e année à Naples, mais la Belgique me manque énormément. Ma famille me manque. Mon frère a des enfants et je ne les vois que très peu. Je vais aussi penser à avoir des enfants et il y a encore plein de choses que je veux faire et voir », a-t-il ensuite poursuivi, avant de parler de son après carrière, et de la possibilité pour lui de devenir entraîneur.