Marc Van Ranst sur le Comité de concertation: «Il reste une cartouche dans notre pistolet, il faut l’utiliser au mieux»

Face à l’augmentation récente des hospitalisations dues au covid, un nouveau Comité de concertation était convoqué ce mercredi matin à 9 heures au palais d’Egmont à Bruxelles, soit cinq petits jours après le précédent. De nombreuses hypothèses sont sur la table, allant du confinement strict à des mesures plus « light » destinées à réduire l’augmentation des contaminations qui pourraient conduire à une troisième vague de l’épidémie.

« Attendre n’est pas une option. Les chiffres augmentent sans cesse et on sait qu’il faut plus d’une semaine pour inverser la tendance. La dernière chose que l’on veuille, c’est arriver à un taux de 5/6.000 contaminations par jour », a commenté le virologue Marc van Ranst au micro de la VRT, dans l’émission De Ochtend.

Selon lui, le variant britannique est la cause derrière la hausse des chiffres : « Il est plus contagieux, mais il rend plus malade, c’est pour ça qu’il y a plus de monde aux soins intensifs que la pression sur nos hôpitaux augmente ».