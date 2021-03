Le Comité de concertation a commencé

Il est question d’un vrai gros tour de vis, selon l’expression un peu brutale. Le scénario ultra circule en effet : fermer. Les écoles, les commerces (non essentiels), les métiers de contact. Mais un scénario médian prend forme : fermeture des métiers de contact et des écoles durant trois ou quatre semaines, commerces ouverts sur rendez-vous, sans couvre-feu plus sévère ni calendrier précis, le risque étant trop grand de devoir prolonger les mesures plus longtemps que prévu.