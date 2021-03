Revivez les meilleurs moments des derniers matches entre la Belgique et le pays de Galles en vidéos

Il n’aura fallu que 13 minutes de jeu en ce 1er juillet 2016, pour voir Radja Nainggolan donner l’avantage aux Diables, d’une superbe frappe lointaine. Tout le pays voyait alors la Belgique partie pour rejoindre le dernier carré de cet Euro 2016… avant d’être refroidie par l’égalisation d’Ashley Williams à la demi-heure de jeu. La deuxième période fut ensuite un véritable cauchemar pour les hommes de Marc Wilmots, finalement éliminés sur le score de 3-1 après des buts de Robson-Kanu et Vokes.

Les Diables retrouvent un adversaire qui ne leur réussit pas ce mercredi, contre le pays de Galles. Depuis 2012, la Belgique a affronté les Gallois à cinq petites reprises… pour une seule victoire, deux partages et deux défaites, lors des deux dernières oppositions. Mais les Diables restent surtout sur un très douloureux souvenir face à Gareth Bale et ses coéquipiers : l’élimination surprise en quarts de finale de l’Euro 2016 en France (3-1), après avoir pourtant ouvert le score.

Pays de Galles – Belgique : 1-0 (12/06/2015)

Un an auparavant déjà, les Diables s’étaient inclinés en terres galloises lors du match retour des éliminatoires pour l’Euro 2016. Gareth Bale avait inscrit le seul et unique but de la rencontre à Cardiff, pour offrir la victoire à ses couleurs.