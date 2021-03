Vers un boom de popularité pour les plans cafétérias après la crise

En 2020, 45% des employés travaillant dans des entreprises offrant un plan cafétéria ont modifié ce package salarial personnalisé pour faire face à la crise épidémique, selon une étude menée par le secrétariat social Partena Professional et le bureau de consultance KPMG. La période vécue depuis un an a chamboulé le monde du travail et mis en lumière l'efficacité de ces plans et les deux entreprises prédisent dès lors un boom de leur popularité dans les prochaines années.