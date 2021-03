Selon un site de statistiques, la Belgique serait le pays d’Europe qui a le plus de chance de se qualifier pour le Mondial 2022

Les Diables rouges lancent ce mercredi leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 face au pays de Galles (20h45). Et selon le site de statistiques Gracenote Live, la Belgique serait, avec 88 % pourcent de chances, le pays européen le plus susceptible de se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. Au contraire, le pays de Galles, serait favori pour se qualifier en passant par les Playoffs.

Juste derrière les Diables, on retrouve l’Espagne (85 %), la France (84 %), et le Portugal (82 %), qui sont les quatre pays avec plus de 80 % de chances de se qualifier, selon la simulation de Gracenote Live.

Arrivent ensuite l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Angleterre, avec plus de 70 % de chances, suivis du Danemark (68 %) et de la Croatie (57 %).