L’Union Belge a annoncé ce mercredi que les Red Flames affronteraient la Norvège et l’Irlande en matches amicaux, le 8 et 11 avril prochain au Stade Roi Baudouin. L’objectif sera pour les Belges de préparer la campagne qualificative pour la Coupe du monde. Les deux rencontres seront diffusées en direct sur RTL et VTM.