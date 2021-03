La Fifa suspend pour six ans de plus ses anciens dirigeants Sepp Blatter et Jérôme Valcke

La Fifa a annoncé mercredi avoir infligé six ans et huit mois de suspension supplémentaire à ses anciens président et secrétaire général, Sepp Blatter et Jérôme Valcke, pour s’être accordés d’importants bonus à partir de 2010.

La justice interne de l’instance, qui avait déjà banni de toute activité liée au football les deux dirigeants, emportés en 2015 par une série de scandales, les a également condamnés à une amende d’un million de francs suisses (environ 900.000 euros) chacun.