Alexander De Croo: «Nous sommes dans une nouvelle phase de la pandémie»

Les écoles seront fermées dès lundi, sauf les maternelles. Pour se rendre dans les magasins non essentiels, il sera nécessaire de prendre rendez-vous et interdit d’y aller à plus de deux. La bulle sociale passe de 10 à 4 en extérieur. Les métiers de contact non médicaux seront fermés. Les voyages non essentiels restent interdits. L’accent sera mis sur le télétravail et des contrôles seront menés. Les centres de vaccination seront ouverts sept jours sur sept.

« Je suis convaincu que nous allons casser la troisième vague », a poursuivi le Premier ministre. Ce dernier a également souhaité adresser une note d’optimisme, en affirmant que les vaccins fonctionnent. « L’objectif est de passer un été plus léger et c’est à portée de main, a déclaré Alexander De Croo. Le succès passera par la vaccination et le respect des règles. »

« Retrouver le sourire après ces quatre semaines »

« La situation est grave et pourrait devenir catastrophique, a de son côté assuré le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS). Les mesures qui ont été prises l’ont été avec un seul souci : sortir de la situation actuelle le plus rapidement possible. On espère retrouver le sourire après ces quatre semaines. »

« On ne peut qu’être inquiets, a abondé le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale Rudi Vervoort (PS). On connaît mieux le virus qu’il y a un an. Les vaccins ont fait leurs preuves depuis des années. » Il a par ailleurs affirmé que les mesures actuellement en vigueur dans la capitale ont de fortes chances d’être prolongées.

Le but est de ne « pas hypothéquer l’été », a expliqué Pierre-Yves Jeholet (MR). « Les mesures ne sont pas évidentes et elles sont fortes, a poursuivi le ministre-président de la Communauté française. On espère tous que c’est la dernière fois qu’on vient avec des mesures contraignantes. »

« Il fallait absolument prendre des mesures, a déclaré Frank Vandenbroucke. On peut freiner le virus en limitant les contacts. Il faut les limiter. » Le ministre de la Santé (SP.A) a également mis l’accent sur le respect des bulles sociales. « Je pense qu’ensemble on y arrivera », a-t-il conclu.

« Je ne voudrais pas trop culpabiliser les Belges, a assuré Alexander De Croo en réponse à une question. Ce qui est important c’est ce qu’on va faire et les vaccins sont la solution durable. »