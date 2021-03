Enseignement: les écoles fermées dès lundi, sauf les maternelles

Les représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des Communautés et Régions sont réunis depuis 9h au Palais d’Egmont à Bruxelles pour faire le point sur l’évolution de la pandémie. Ils ont annoncé de nouvelles mesures pour faire face à l’augmentation des chiffres des hospitalisations pour cause de Covid-19.

Les cours sont suspendus du 29 mars au 2 avril, pour le primaire et le secondaire. Les écoles artistique tourneront à horaire réduit.

Les cours présentiels reprendront le 19 avril, après Pâques.