Damjan Pavlovic revient sur son intégration au Standard: «Je préfère donner des coups que de les prendre» (vidéo)

Parmi cette jeune génération qui est en train d’exploser, figure Damjan Pavlovic. Peut-être pas le plus doué techniquement, mais sans aucun doute l’un des plus combatifs. Une hargne et une envie qui incarnent à merveille « l’esprit Standard ». « J’ai toujours eu du caractère, j’ai toujours mis le pied », explique le jeune Belge. « Je sais que, si je ne le mets pas, je vais prendre des coups. Donc je préfère les donner… » Belga

Une combativité qui a permis à l’ancien d’Eupen de se faire une place dans le noyau pro. Le Liégeois n’est pas encore un titulaire habituel, certes, mais Mbaye Leye sait qu’il peut compter sur lui quand il s’agit de muscler son jeu. Comme face à Bruges, en Coupe de Belgique. « Le coach est très à l’écoute de ses joueurs, qu’ils soient titulaires ou pas », poursuit le défenseur. « Il me dit de me concentrer sur le boulot, de ne pas abuser des gestes techniques, de rester calme et d’aider l’équipe le plus possible. »