Coronavirus: la bulle sociale réduite à l’extérieur

Depuis début mars, il était possible de se réunir en extérieur jusqu’à 10 personnes en même temps, mais à distance et en portant le masque. Ce nombre a été réduit à l’issue du Comité de concertation ce mercredi 24 mars : les rassemblements de plus de 4 personnes, enfants de moins de 12 ans non compris, ne sont plus autorisés, a-t-on appris. Les membres d’un même ménage peuvent se déplacer ensemble.

Les manifestations statiques sont limitées à 50 personnes maximum.

Retrouvez toutes les mesures ICI.