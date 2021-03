Alexander De Croo justifie les mesures: «Le gouvernement a choisi une douleur courte»

« C’est une méthode qui devrait permettre d’inverser la tendance. Elle a bien fonctionné à l’automne. C’est une bonne solution », a justifié le Premier ministre, qui a énuméré les mesures : écoles fermées à l’exception des maternelles jusqu’au 19 avril, commerces non-essentiels ouverts uniquement sur rendez-vous, métiers de contact non-essentiels fermés, bulle extérieure de 4 personnes, contrôles du télétravail renforcés, couvre-feu maintenu et interdiction des voyages non essentiels.

Responsables fédéraux et fédérés sont tombés d’accord sur une nouvelle batterie de restrictions, des écoles aux commerces, en passant par les salons de coiffures… Des mesures que beaucoup redoutaient et les autorités en ont bien conscience. « Le gouvernement a choisi une douleur courte, une période de refroidissement de 4 semaines », a expliqué Alexander De Croo pendant la conférence de presse.

« Le virus, ces derniers jours, nous a remis les deux pieds sur terre », a-t-il reconnu. « C’est une leçon d’humilité pour les politiciens, pour les experts, pour nous tous. Il est dans notre nature de planifier, de rêver et le virus contrecarre ces plans et c’est frustrant pour tous. Notre but est toujours d’avoir un été avec moins de soucis ».