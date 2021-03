Mondial 2022: Haaland et les Norvégiens préparent un geste pour dénoncer la condition des travailleurs migrants au Qatar

Erling Haaland, Martin Odegaard et les autres footballeurs norvégiens feront un geste pour dénoncer la situation des travailleurs migrants au Qatar, ont-ils annoncé mardi à la veille de leur premier match de qualification pour le Mondial.

« On est en train de mettre au point quelque chose de concret », a déclaré lors d’un point de presse leur sélectionneur, Staale Solbakken, sans lever le voile sur la nature du geste envisagé.

« Il s’agit de faire pression sur la FIFA pour qu’elle soit encore plus directe, encore plus ferme à l’égard des autorités au Qatar, qu’elle leur impose des exigences plus strictes », a-t-il expliqué.