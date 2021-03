La Commission étend et renforce le contrôle des exportations de vaccins depuis l’UE

La Commission européenne a adopté mercredi des ajustements au mécanisme européen de « transparence et d’autorisation » des exportations de vaccins anti-covid et substances actives de vaccins depuis l’UE. De nombreux pays qui étaient précédemment exemptés de ce contrôle sont désormais également concernés. L’exécutif européen veut ainsi « avoir une vision complète de ce qu’il se passe en dehors de l’UE, et éviter les contournements des règles », a expliqué en conférence de presse le commissaire Valdis Dombrovskis.

Des pays comme la Suisse et Israël sont désormais concernés par le mécanisme mis sur pied à la hâte fin janvier dernier. Si une entreprise sous contrat avec la Commission européenne veut exporter vers l’Albanie, l’Arménie, ou encore la Biélorussie, la Serbie ou le Liban, elle devra aussi désormais demander à l’Etat membre de départ l’autorisation de faire sortir son lot de vaccins de l’UE. Le principe reste le même : l’Etat évalue la demande, informe la Commission qui valide ou non sa décision, et autorise ou bloque l’exportation prévue.