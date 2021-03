Coronavirus - "On met à nouveau le couteau sous la gorge de 130.000 indépendants" (SNI)

Si le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) comprend que des mesures importantes sont nécessaires pour réduire la circulation du virus, il exprime sa "colère et son dégout de la fermeture des professions de contact et du fait que les magasins dits non essentiels ne peuvent travailler que sur rendez-vous", a-t-il réagi mercredi aux décisions du dernier Comité de concertation.