Batibouw: les salons professionnels reportés à 2022

Cet hiver, il s’est passé un truc incroyable.

En décembre, la Chambre des représentants américaine a adopté une loi qui dépénalise le cannabis, légalise tous ses usages (dont le récréatif) et veut en faire un vrai marché, avec réinvestissement des profits, etc. Elle sortirait ainsi la weed de la liste des stupéfiants de la Drug Enforcement Administration, effacerait tous les casiers judiciaires qui lui sont liés et mettrait en place un bureau de la justice du cannabis. Le Sénat n’a plus qu’à dire oui.

On tombe là-dessus et on se dit : « Ok ok ok ok ». Puis on décide d’envoyer un mail à Alexander De Croo, où on écrit, en objet : « Wortel en stok ». La carotte et le bâton.

Où, en gros, on explique qu’on est d’accord. Qu’on veut bien prendre le package des lois liberticides, jouer le jeu, obéir. On sera sages, promis, qu’on lui dit. Et même, on éduquera les autres. Comme le gros nul, l’autre jour, qui voyait bien qu’on attendait devant le magasin qu’une personne sorte pour y...