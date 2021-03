De l'argent européen pour des trains de marchandises plus rapides en Wallonie

Parmi les quatre projets retenus, deux ont été portés par lnfrabel, la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, et deux par la SNCB.

Infrabel injectera une partie de l'argent dans les travaux en cours pour passer de deux à quatre voies entre Bruges et Gand. Il s'agit de l'une des lignes ferroviaires les plus fréquentées du pays. Cela permettra à un plus grand nombre de trains de passagers de se rendre à la côte et à un plus grand nombre de convois de marchandises de relier le port de Zeebrugge sans se gêner mutuellement.