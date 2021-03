«Colère et dégoût», «Fâchés»: les acteurs de l’économie belge vent debout après les nouvelles mesures

« Les magasins n’ont jamais été des foyers de contamination et doivent se réorganiser pour la troisième fois. C’est incompréhensible », fustige-t-elle. « La Belgique est le seul pays où faire ses courses seul(e) est obligatoire. Nous avons les mesures d’hygiène et de sécurité les plus strictes : nous limitons le nombre de clients dans le magasin, tout le monde porte un masque, des produits désinfectants sont à disposition. Cela fait des mois que ces mesures sont appliquées à la lettre et il n’y a aucun problème, même en période d’affluence comme les fêtes de fin d’année ou les soldes », souligne Dominique Michel, CEO de Comeos.

La décision du comité de concertation de limiter drastiquement le shopping dans les magasins non essentiels à partir de samedi est une douche froide pour le secteur, a réagi mercredi Comeos, la fédération du commerce et des services.

Pour le Voka, « le nouveau confinement aura de nouveau un impact économique important » en raison de la fermeture des magasins non essentiels. La FEB a aussi demandé une accélération de la vaccination.

« Colère et dégoût »

Si le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) comprend que des mesures importantes sont nécessaires pour réduire la circulation du virus, il exprime sa « colère et son dégout de la fermeture des professions de contact et du fait que les magasins dits non essentiels ne peuvent travailler que sur rendez-vous », a-t-il réagi mercredi aux décisions du dernier Comité de concertation.

« Les indépendants sont à nouveau les victimes des décisions prises aujourd’hui. Des décisions qui reposent sur du vent ! Où sont les chiffres ? Aucune étude ne montre que ces secteurs constituent des foyers de contamination. C’est une décision purement symbolique fondée sur rien », estime l’organisation d’indépendants.

« Ce sont à nouveau des pertes de chiffres d’affaires qu’ils ne pourront jamais compenser. C’est tout simplement se moquer d’eux. C’est un véritable coup de massue. Les magasins non essentiels ont déjà été fermés pendant plus de trois mois. Les achats sur rendez-vous ne sont pas rentables, même avec deux personnes de la même bulle. Il est donc essentiel de conserver toutes les mesures de soutien », poursuit le SNI.

Le Syndicat déplore enfin le fait que les professions de contact doivent encore fermer alors « qu’on leur avait promis qu’elles pourraient rester ouvertes après la réouverture. Il est inconcevable que cette promesse n’ait pas été tenue ».

L’UCM critique un testing hésitant, un tracing inexistant

«Le pire est arrivé pour les métiers de contact», a réagi mercredi l’Union des classes moyennes (UCM) à l’issue du comité de concertation, qui a décidé de la fermeture de ces professions ainsi que des commerces non-essentiels, sauf sur rendez-vous ou en ’click &collect’. Selon l’organisation d’indépendants, les autorités portent «une lourde responsabilité dans ce gâchis».

«Les magasins non alimentaires ont rouvert le 1er décembre, les coiffeurs le 13 février et les autres métiers de contact le 1er mars. Les professionnels de ces secteurs ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité, celle de leur personnel et de leurs clients. Des investissements coûteux ont été réalisés. Aucune étude ne démontre que ces activités favorisent la circulation du virus», a pointé l’UCM.

« Le testing commence à peine au sein des entreprises, dans le plus grand désordre. Le tracing est inexistant. L’application Coronalert est inutile. Le baromètre a disparu. Les mesures ciblées sont invisibles. La campagne de vaccination est poussive. En conséquence, l’adhésion de la population est en chute libre et les entorses aux règles sanitaires se multiplient. Et tout cela retombe sur la tête d’indépendants et de chefs de PME au bout du rouleau, financièrement et psychologiquement», fustige l’organisation d’indépendants.

L’UCM demande le double droit passerelle, pour les métiers de contact mais aussi pour les commerçants dont l’activité est largement entravée. Le fonctionnement sur rendez-vous doit être assimilé au «take away» dans l’horeca, qui n’empêche pas le double droit passerelle, préconise-t-elle.

« Fâchés »

Les tatoueurs et pierceurs se disent « fâchés » à la suite des nouvelles mesures décidées mercredi par le Comité de concertation (Codeco) en vue d’enrayer la propagation du coronavirus. L’ASBL Tatouage Belgique affirme que les engagements pris par des décideurs politiques n’ont pas été tenus et réclame des études permettant d’attester que les salons de tatouage et de piercing sont des vecteurs de transmission du coronavirus.

« Nous ne sommes pas fâchés de fermer mais d’avoir rouvert pour seulement trois semaines », affirme Gwenaëlle Reaume, secrétaire de l’ASBL. « Nous avons investi dans beaucoup de matériel, tel que l’encre de tatouage, qui risque d’être périmée dans trois mois », s’inquiète-t-elle, soulignant que la refermeture des salons après moins d’un mois malgré la mise en place d’un protocole sanitaire strict était exactement ce qu’ils craignaient.

« Aucune étude ne peut montrer que nous sommes des vecteurs de transmission du virus. Nous étions par ailleurs encore fermés lorsque la deuxième vague a débuté », dit Mme Reaume, qui regrette que certains ministres leur aient assuré que les tatoueurs et pierceurs n’auraient pas à suspendre leurs activités de nouveau.

Les tatoueurs avaient été autorisés à rouvrir leurs portes le 1er mars et sont, à la suite des annonces formulées par le Premier ministre Alexander De Croo à l’issue du Comité de concertation de mercredi, contraints de refermer à partir de samedi dans le cadre d’une « pause de Pâques » de quatre semaines.