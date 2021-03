Sam Bennett dominateur au sprint et vainqueur autoritaire de Bruges - La Panne (vidéo)

C’est logiquement par un sprint massif que s’est conclue cette épreuve de 203,9 km. A ce jeu là, c’est l’Irlandais de l’équipe Deceuninck - Quick Step qui s’est montré le plus rapide en devançant le Belge Jasper Philipsen et l’Allemande Pascal Ackermann. Giacomo Nizzolo et Timothy Dupont complètent le top 5.

Bennett succède à sont équipier Yves Lampaert qui s’était imposé l’an dernier. Il en profite aussi pour décrocher la 54e victoire de sa carrière, la 5e cette saison après les 2 victoires d’étapes aux Emirats et les deux victoires d’étape à Paris-Nice.