Le Belge qui a dirigé l'opération "Warp Speed" licencié par GSK pour harcèlement sexuel

"Le licenciement fait suite à la réception d'une lettre contenant des allégations de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié envers un employé de GSK de la part du Dr. Slaoui, survenu il y a plusieurs années lorsqu'il était un employé de GSK. Dès la réception de cette lettre, le conseil d'administration de GSK a immédiatement ouvert une enquête avec un cabinet d'avocat expérimenté pour enquêter sur ces allégations. L'enquête sur le comportement du Dr. Slaoui? a corroboré les allégations et est toujours en cours", explique GSK dans un communiqué.

Moncef Slaoui avait été nommé par Donald Trump haut responsable du programme public-privé US "Operation Warp Speed". L'homme de 61 ans, né au Maroc, a étudié, travaillé et vécu pendant des décennies en Belgique. Moncef Slaoui a travaillé plus de 30 ans pour GSK où il a été responsable du développement de nouveaux vaccins.

Le Belge a présenté sa démission de l'opération "Warp Speed" en janvier avec le changement d'administration aux Etats-Unis et la mise en place de l'administration Biden. Si son travail a été salué à la tête de ce programme, il a également été critiqué pour ses liens avec Moderna, dont il a été administrateur, l'une des entreprises qui ont participé à "Warp Speed" et qui a été l'une des premières à avoir commercialisé un vaccin contre le Covid-19. Selon le journal L'Echo, Moncel Slaoui, sous le feu des critiques aux Etats-Unis, a vendu il y a quelques mois ses actions Moderna et a fait don du produit (plus de 10 millions de dollars) à la recherche contre le cancer.