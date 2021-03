Le Grand Prix Criquielion 2021 annulé à cause du coronavirus

La course acrenoise qui devait se dérouler le 16 mai avait déjà été annulée en 2020 pour les mêmes raisons.

«Vu la recrudescence du Covid-19 en Belgique, Belgian Cycling a pris la décision d?annuler les courses cyclistes non-professionnelles jusqu?au 30 avril 2021 en Belgique», ont indiqué les organisateurs.

«Cette annonce claire de notre fédération nationale ne laisse malheureusement pas beaucoup d?espoir quant à une reprise normale de ces épreuves en mai. Notre course ayant normalement lieu le 16 mai 2021, une décision de possible réouverture de la saison au début mai ne nous permettrait pas d?organiser le Grand Prix Criquielion dans des conditions optimales. Non seulement, tenus par le règlement UCI et ses impératifs, en particulier envers les équipes, mais aussi pour la sécurité de tous, nous avons décidé d?annuler purement et simplement le Grand Prix Criquielion pour la seconde année consécutive. Il est évident que nous regrettons cette décision qui va pourtant dans le bon sens.»