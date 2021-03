Comité de concertation: les indépendants pourront bénéficier du double droit passerelle

Les décisions annoncées par le comité de concertation concernent notamment les commerces « non essentiels » qui offrent des biens aux consommateurs. Ces entreprises ou associations sont fermées au public mais peuvent poursuivre leurs activités au moyen de livraisons ou d’un système de rendez-vous. Ces derniers auront droit, conformément à la loi, au double droit passerelle pour les mois de mars et avril.

Les métiers de contact non médicaux (instituts de beauté, instituts de pédicure non médicale, salons de manucure, salons de massage, salons de coiffure et barbier ainsi que les studios de tatouage et de piercing) sont également obligés de fermer leurs portes. Ils auront droit au double droit passerelle pour les mois de mars et avril.