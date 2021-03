Ecoles, commerces, métiers de contacts...: ce qu’il faut savoir du reconfinement

Commerces. Les magasins non essentiels peuvent poursuivre les activités de livraison et fonctionner sur rendez-vous , avec un maximum de 50 personnes en même temps, dans des créneaux horaires définis.

Magasins essentiels : alimentation, y compris les magasins de nuit, produits d’hygiène et de soins, alimentation pour animaux, pharmacies, librairies, stations-service, télécommunications, dispositifs médicaux, bricolage, jardineries, pépinières, magasins de fleurs et plante, de gros pour professionnels, tissus, fils à tricoter, merceries, papeteries.

Rassemblements. Les manifestations statiques sont limitées à 50 personnes maximum. Les rassemblements de plus de 4 personnes, enfants de moins de 12 ans non compris, ne sont pas autorisés.Les membres d’un même ménage peuvent se déplacer ensemble.

Télétravail. Les entreprises et services publics restent ouverts, en télétravail. Alexander De Croo, le Premier ministre, a annoncé le renforcement des contrôles et a indiqué que les entreprises récidivistes sur le non-respect du télétravail obligatoire risquaient la fermeture.

Métiers de contact.On ferme les professions de contact non médicales, les coiffeurs et barbiers, instituts de beauté, tatouage, piercing, pédicure non médicale, manucure, massage.

Enfin, les centres de vaccination seront ouverts sept jours sur sept.