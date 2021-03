La police intervient face à de nombreux émeutiers à La Louvière

La police locale a indiqué avoir été alertée par des témoins et les images des caméras urbaines. La zone de La Louvière a rapidement mobilisé une trentaine de policiers, qui ont reçu des renforts de la police de Mons et de la réserve fédérale.

Des bandes urbaines

Des membres de bandes urbaines montoises et louviéroises avaient été interceptés par la police à la gare de Mons le 20 mars dans l’après-midi avant leur affrontement prévu en centre-ville. Selon la police de La Louvière, les faits de mercredi pourraient être liés à ces événements.

Le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a indiqué en fin d’après-midi que le calme était revenu dans le centre de la ville. Les policiers ont procédé à 27 arrestations administratives de jeunes dont un certain nombre de mineurs. « Nous avons mobilisé un bus communal pour reconduire ces jeunes dans la zone de police de Mons », a souligné Jacques Gobert.

Une réunion avec le procureur du Roi de Mons, les bourgmestres de Mons et de La Louvière ainsi les chefs de corps de deux zones de police aura lieu vendredi. « L’objectif sera d’analyser la situation et de trouver des solutions au problème car nous craignons une possible escalade, les jeunes émeutiers n’étant pas arrivés à leurs fins », a conclu Jacques Gobert.