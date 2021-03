Nouveau volet du «Baromètre de la motivation»: faites-vous confiance aux autorités?

Lire aussi Le lockdown de la discorde

Piloté par le groupe Psychologie et Corona, dont font partie les psychologues Olivier Klein (ULB), Vincent Yzerbyt et Olivier Luminet (UCLouvain), le questionnaire suit aussi l’évolution de la situation et s’adapte en fonction. Cette fois, les participants recrutés (notamment) via les sites et les réseaux sociaux du Soir et de Sud Presse sont invités à répondre à de nouvelles questions concernant la vaccination. « On a ajouté des items sur le fait d’être vacciné et le sentiment que cela procure (joie, soulagement, fierté…) », expose le psychologue des émotions Olivier Luminet. « C’est un point sur lequel je voudrais insister : il y a un réel sentiment de satisfaction chez les personnes vaccinées, qui fait qu’elles vont entraîner d’autres personnes à vouloir également se faire vacciner », complète son collègue Vincent Yzerbyt.