Enseignement: le calendrier scolaire des prochains mois après le Comité de concertation

Le Comité de concertation a pris de nouvelles mesures pour endiguer l’épidémie. Les écoles, cette fois, sont également impactées. Découvrez le calendrier des prochaines semaines.

Dès le 29 mars, les cours de tous les niveaux d’enseignement (enseignement primaire et secondaire, enseignement artistique à temps partiel, enseignement supérieur et promotion sociale) sont suspendus du 29 mars au 2 avril inclus. Les écoles maternelles restent ouvertes. Des examens peuvent en revanche avoir lieu durant la semaine précédant les vacances de Pâques. Entre le 29 mars et le 2 avril, une garderie est prévue pour les enfants dont les parents exercent des fonctions où le télétravail est impossible et pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de garder les enfants.