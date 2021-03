Thomas Meunier : «La grande différence par rapport au match de 2016... c’est Roberto Martinez» (vidéo)

Le latéral droit belge, à l’assist sur le 2e but signé Thorgan Hazard, s’est exprimé au micro de la RTBF après la rencontre.

« Cette réaction, c’est un signe de maturité et d'expérience. Après le but, nous sommes restés très sereins, très surs de nous et très confiants. C’est comme ça que nous avons su renverser la situation. »

Interrogé sur les différences entre la prestation de ce soir et celle de 2016 contre ces mêmes Gallois, Meunier n’a pas gardé sa langue dans sa poche. « On a beaucoup plus de stabilité et de confiance en nous. Et puis, la grande différence, c’est Roberto Martinez. On voit le travail qu'il a effectué depuis la première seconde, ça a toujours été payant. On n'a pas fait fausse route, on n'a pas eu de panne. Il a réussi à nous inculquer des valeurs et toute une série de choses qui font la différence. »