Thorgan Hazard et son but inattendu : «Je pensais que je n’allais jamais marquer de la tête» (vidéos)

« On se sent bien. C'était très important pour le groupe de bien commencer ces qualifications avec une victoire à la maison. On était obligés de gagner pour se mettre directement dedans. On s'est fait peur dans les 10-15 premières minutes, on n'était pas trop dedans. Ensuite, on est parvenus à contrôler le match en prenant possession du ballon. On égalise, on passe devant. On aurait pu faire mieux en 2e mi-temps mais on va se contenter de la victoire aujourd'hui", a réagi Thorgan Hazard au micro de la RTBF.

« Je pense que c’est le premier but de ma carrière de la tête. J'ai été un peu surpris, je pense que le défenseur glisse. J'étais tout seul, j'ai dû bien me concentrer parce que la tête ce n'est vraiment pas mon point fort. Cela n'arrive pas tous les jours. Je pensais que je n'allais jamais marquer de la tête, ça fait plaisir."