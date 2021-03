Qualifications Mondial 2022: la Tchéquie, prochain adversaire des Diables, déroule en Estonie (vidéo)

Dans l’autre match du Groupe E des qualifications européennes du Mondial 2022 de football, celui de la Belgique, la Tchéquie a battu l’Estonie 2-6 sur terrain neutre mercredi soir à Lublin, en Pologne. Mais c’était bien l’Estonie qui jouait à domicile. La cinquième nation du groupe, la Biélorussie, était au repos et débutera sa campagne à domicile ce samedi 27 mars à Minsk contre l’Estonie.

L’Estonie, qui ne pouvait s’attendre à grand-chose en ce début de match, a ouvert la marque par Rauno Sappinen sur un service de Konstantin Vassiljev (12e, 1-0). Mais ce but de l’attaquant du Flora Tallinn, qui a passé six mois au Beerschot en 2018, n’a pas décontenancé les Tchèques. Ceux-ci ont continué à assurer leurs passes et à rechercher des solutions en attaque. Isolé par Darida, Patrik Schick a égalisé d’une frappe dans le coin inférieur droit (18e, 1-1).