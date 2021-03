Le bénéfice net d'IBA a triplé l'an dernier

L'impact total direct du Covid-19 pour 2020 estimé à environ 15 millions d'euros.

"Je suis très fier des bonnes performances et de la résilience dont IBA a fait preuve au cours d'une année qui s'est avérée compliquée à l'échelle mondiale", commente l'administrateur délégué Olivier Legrain. "Notre pipeline demeure encourageant et, dans l'ensemble, le niveau des prises de commandes dans toutes les divisions reste soutenu. Ceci, associé à la stabilité des revenus récurrents de nos activités de Services et de Dosimétrie, nous rend confiants pour le futur."

Cependant, compte tenu de la pandémie actuelle, IBA n'est pas en mesure de proposer une projection fiable de ses performances pour 2021.