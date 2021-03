Pierre-Yves Jeholet : «Il est encore possible que les écoles maternelles ferment»

Le Comité de concertation a annoncé un resserrement des mesures en Belgique, dont la fermeture des écoles primaires et secondaires, mais pas maternelles. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet est revenu sur cette mesure contestée de toute part, au micro de la RTBF.

Un nœud est au cœur des critiques : les maternelles restent ouvertes, alors que c’est dans cette section qu’il est le plus difficile pour les enseignants de garder leurs distances avec les enfants.

Pourquoi alors avoir laissé ouvertes les maternelles ? « Le gouvernement Wallonie-Bruxelles a plaidé pour la fermeture de l’ensemble des écoles. La Flandre s’y est opposée et voulait garder les primaires ouvertes. C’est un accord à la belge, peut-être pas noble, pas louable mais c’est la Belgique. Mais il y a une incompréhension totale de ma part... J’ai toujours assumé toutes les décisions, mais quand j’explique en Comité de concertation qu’il faut fermer les maternelles, la Flandre s’y oppose, et que le soir le ministre de l’Education flamand explique aux parents qu’il ne faut pas mettre les enfants à l’école, je ne comprends plus », explique Pierre-Yves Jeholet.