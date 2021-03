Quatre bonnes raisons de continuer à procrastiner

Pourquoi faire tout de suite ce que l’on peut remettre à plus tard ? Voilà le crédo des procrastinateurs avérés de ce monde ! Puisqu’en ce 25 mars, nous célébrons la Journée de la Procrastination, pour une fois, on se félicite d’être à la bourre dans nos tâches, parce que, non ça n’a pas que des inconvénients !