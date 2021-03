Realco cède ses activités piscines et spas pour se recentrer sur les enzymes

L'opération sera effective en septembre, Realco profitera donc encore du "pic" piscines de l'été en 2021.

Le chiffre d'affaires des deux marques dédiées aux piscines et aux spas a avoisiné les 5 millions d'euros l'an dernier.

Le but de l'opération est de se recentrer sur le coeur de métier de Realco, qui se situe de plus en plus du côté des enzymes naturelles que de la chimie classique. Le capital dégagé va permettre à la biotech wallonne "d'accélérer sa croissance à l'international" et d'investir davantage dans Eezym, sa gamme de produits d'entretien à base d'enzymes pour les particuliers. Le groupe analyse également le marché en vue d'éventuelles acquisitions.