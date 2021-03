«Marche arrière», «La Belgique sous cloche»: les nouvelles mesures vues par la presse

Le Comité de concertation a décidé d’une « pause de Pâques » durant 4 semaines, a annoncé mercredi le Premier ministre, Alexander De Croo, entouré des ministres-présidents et du ministre fédéral de la Santé. Face à la croissance de la pandémie de Covid-19 qui touche aussi bien la Belgique que ses voisins, les différents gouvernements du pays ont décidé de fermer les écoles plus tôt que prévu ainsi que les professions de contact non médicales et de restreindre l’accès des commerces non essentiels.

Au lendemain de l’annonce de ces mesures, la presse fait le bilan. « Le lockdown de la discorde » ne fait pas que des heureux, comme le titre « Le Soir ». En effet, de nombreuses critiques ont fusé, notamment venant du MR sur la fermeture des commerces et des métiers de contact. L’ouverture des écoles maternelles, alors que les primaires et secondaires ferment, a également du mal à passer. De Standaard titre d’ailleurs sur ce point de tension : « L’ouverture des écoles maternelle explose au visage de Jambon ».

« Quatre semaines pour ‘casser la troisième vague’ », titre la Libre. En effet, le gouvernement compte sur la pause de Pâques pour ralentir les contaminations. « La Belgique sous cloche », titrent d’ailleurs La Meuse et la Dernière Heure.