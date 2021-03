De plus en plus de jeunes en difficultés financières

Les jeunes semblent être de plus en plus nombreux à connaître des soucis financiers. Plus de six jeunes (16 à 30 ans) sur dix disent rencontrer des difficultés financières à cause de la crise du coronavirus, contre 45% il y a un an, selon une étude de la Fédération du secteur financier (Febelfin). Un jeune sur cinq est même confronté à de graves problèmes financiers, contre 13% l'an dernier.