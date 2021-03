Brexit - Les producteurs de viande britannique alarmés par l'impact du Brexit

Elle note que les complications administratives augmentent parfois de trois jours le temps nécessaire pour obtenir le feu vert des autorités européennes pour exporter, ce qui "réduit la durée de vie et la valeur de la viande".

Dans un rapport publié jeudi, l'Association des producteurs de viande britannique évalue le coût additionnel du Brexit entre 90 et 120 millions de livres par an pour le secteur.

Le rapport décrit aussi "le coût des déclarations de douane, des agents de douane, des expéditeurs de fret, des inspections vétérinaires supplémentaires" obligatoires depuis que le Royaume-Uni est devenu un pays tiers pour l'UE. Tout cela rend "certaines exportations non viables" sans même parler des "coûts d'assurance plus élevés pour les chargements, de personnels qui doivent s'occuper de ces formalités", etc.