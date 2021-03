Baisse du nombre de plaintes adressées au Médiateur pour les télécommunications

"A l'heure où l'utilisation sans précédent des services de télécommunications atteint des sommets pour le travail, les études et la vie sociale, les contraintes physiques entraînent, entre autres, des retards de connexions et des interruptions de service", constate le service de médiation. L'inaccessibilité des services à la clientèle et des magasins en début de confinement a ainsi posé des problèmes supplémentaires aux consommateurs.

Le médiateur a enregistré 14.039 demandes d'intervention écrites l'an dernier, en baisse de 11,23% par rapport aux 15.816 plaintes de 2019. 2020 connaît notamment une légère diminution du nombre de réclamations de médiation (11.142 plaintes contre 11.406 un an plus tôt). Les litiges liés au harcèlement téléphonique font l'objet, quant à eux, d'une baisse plus importante (2.897 pour 4.410 en 2019).