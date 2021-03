Coronavirus - Deux radios indépendantes sur trois pourraient disparaître si la crise se prolonge (CSA)

Ayant peu ou moins accès aux annonceurs nationaux, les médias de petite taille n?ont pu bénéficier de la reprise de fin d?année sur ce marché. Ils sont en outre, dans certains cas, touchés par d?autres effets de la crise sanitaire tels l?arrêt complet du secteur évènementiel et l?interdiction de rassemblement.

Ce second rapport du CSA porte sur la période mai-décembre 2020. Le premier, publié en mai dernier, envisageait la crise davantage sur la programmation et la réorganisation (notamment interne) des médias consécutive à la baisse des investissements publicitaires.

Les médias télévisuels de service public ont été moins touchés par la crise car leurs revenus ne dépendent pas exclusivement de la publicité. Le chiffre d?affaires a diminué de 20% en moyenne du côté des Médias de proximité et entre 5 et 20% pour les télévisions privées.

L'impact est par contre beaucoup plus important du côté des web tv, où le chiffre d'affaires a connu une chute drastique, de plus de 90%. Les éditeurs s?en expliquent par l?arrêt des partenariats publicitaires, l?impossibilité d?organiser des événements et la disparition des commandes de production pour des tiers. La production est ainsi totalement à l?arrêt pour certains médias, notamment ceux consacrés au sport.