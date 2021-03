Si la période de vacances est généralement un moment de calme et de détente pour toute la famille, au vu du contexte actuel, ces quinze jours de congé ne seront pas de tout repos, encore moins pour les parents qui devront concilier travail et enfants. Alors pour changer d'air, on profite de nos villes pour s'évader. Voici une sélection des plus belles villes de la côte belge à (re)découvrir durant les congés de Pâques.