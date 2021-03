Label jeunes: 1.2 million d’euros finalement versés pour la saison 2019-2020, pas de nouvelle pour 2020-2021

Plus d’argent pour les clubs francophones de foot jouissant du « Label Jeunes », cette formule étoilée permettant de valoriser les structures de formation travaillant de manière cohérente : l’info parue dans nos éditions de ce mercredi a suscité vif émoi voire colère dans l’esprit de nombreux dirigeants, confrontés à une équation quasi insoluble pour maintenir leur club à flot. Alors que le foot amateur est au point mort depuis de nombreux mois, soumis aux rebonds imprévisibles de la crise sanitaire, le non-octroi de ces montants prévus pour la saison 2019-2020 ressemblait à une douche glaciale au bout d’un match sur terrain boueux… La Ministre Valérie Glatigny, si elle « réfute tout rétropédalage », n’est pas restée sourde à l’inquiétude qui enflait dans le microcosme du foot (la fédération la plus puissante avec quelque 192.000 affiliés), elle a finalement dégagé une solution pour assumer jusqu’à son terme le plan initial 2015-2020. La somme initialement prévue de 1,2 million € a ainsi été débloquée et sera bientôt (impossible d’être plus précis) versée aux 378 clubs labellisés (pour rappel, des montants annuels de 1.000, 5.000 et 10.000€ sont respectivement alloués pour 1, 2 ou 3 étoiles, sur base d’une grille qualitative liée à la formation des jeunes joueurs). « Je comprends les difficultés auxquelles sont confrontés les clubs en cette interminable période Covid » explique la Ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles.

A l’avenir, plus seulement le foot

« Mais il faut aussi garder à l’esprit qu’au moment de la création de ce projet positif, il y a une dizaine d’années de cela, le choix avait été de le financer par le biais d’une subvention annuelle et non structurelle.