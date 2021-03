Label jeunes: 1.2 million d’euros sera finalement versés pour la saison 2019-2020, pas de nouvelle pour 2020-2021

Valérie Glatigny, la ministre de Sports, a confirmé ce jeudi via un communiqué que les Label jeunes de la saison 2019-2020 seront finalement versés aux clubs de football amateur, soit la somme totale de 1,2 million d’euros. En revanche, aucune nouvelle n’a été donnée concernant la saison 2020-2021.

« Je comprends les attentes exprimées ces derniers jours par les clubs de football. La situation est d’autant plus difficile du fait de la pandémie de COVID19. Les activités sont malheureusement à l’arrêt et les clubs de foot ont vu leurs rentrées diminuer, même si les aides financières débloquées ont permis de pallier cette situation. Il faut aussi garder à l’esprit qu’au moment de la mise en place, il y a une dizaine d’années, de ce projet positif, mais qui ne profite qu’aux jeunes footballeurs, le choix a été fait de le financer par le biais d’une subvention annuelle et non structurelle. Cette décision a malheureusement fragilisé le projet dès le départ. Malgré la situation budgétaire, nous finalisons le plan foot tant en 2019 qu’en 2020, ce qui permet, pour cette dernière année, de soutenir 378 clubs de football labellisés », a déclaré Valérie Glatigny dans un communiqué.

« Je travaille par ailleurs actuellement sur l’extension du soutien à la formation et la détection des jeunes talents au bénéfice cette fois-ci de l’ensemble des disciplines sportives, y compris le football, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il serait difficilement compréhensible pour nos affiliés de favoriser une discipline plutôt qu’une autre ».