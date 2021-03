Confinement: en France, «freiner sans enfermer»

La France a dû jongler avec des objectifs contradictoires. Les médecins, particulièrement ceux d’Ile-de-France où les hôpitaux sont déjà pleins à craquer, réclamaient des mesures draconiennes. Mais le risque de perdre l’adhésion de la population avec de nouvelles mesures jugées trop éprouvantes, a retenu l’exécutif de prononcer un nouveau confinement « pur et dur ». Plus question donc de n’autoriser qu’une heure de sortie à un kilomètre de chez soi. Plus question non plus de fermer les librairies et les salons de coiffure, jugés « non essentiels » lors des précédents lockdowns. Et les écoles, du moins pour l’instant, restent ouvertes : une fierté hexagonale. Même le couvre-feu, il est vrai particulièrement radical, est quelque peu relâché en prévision du passage à l’heure d’été le week-end prochain. Désormais, on peut rentrer chez soi à 19 heures et non plus à 18 heures.