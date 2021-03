L’appel du pied de Mehdi Bayat au Standard: «Et si on organisait une compétition entre nous?» (vidéo)

La phase classique de la Pro League approche de son terme. Et, à ce stade de la compétition, le Sporting Charleroi et le Standard partagent un point commun : avec respectivement quatre et trois rencontres à disputer et 41 points au compteur, les deux clubs wallons pourraient rater les playoffs, et déjà se retrouver en congé dans quelques semaines ! Il faudra donc trouver un moyen d’occuper les journées de leurs ouailles, qui auraient plus de trois mois de vacances…

Invité sur le plateau de La Tribune en ce début de semaine, l’administrateur-délégué des Carolos Mehdi Bayat a commenté cette situation. « C’est un scénario que nous ne voulons pas imaginer… Mais, si c’est malheureusement le cas, il faudra s’occuper. Il faudra que les équipes organisent des matches amicaux. »

Plutôt que de disputer des joutes sans le moindre enjeu, le Carolo a alors proposé une solution originale ! « Si je ne dis pas de bêtise, au moment où je vous parle, le Sporting de Charleroi, le Standard de Liège et Gand sont en mauvaise posture par rapport aux playoffs. Ce sont quand même trois grands clubs, qui étaient prétendants aux playoffs 1 en début de saison. Maintenant, ils pourraient se retrouver à ne rien faire à partir du mois d’avril. Peut-être qu’on organisera un mini-tournoi entre nous… »