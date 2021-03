Protestation syndicale contre des "licenciements discriminatoires" chez Nagelmackers (2)

"Il n'y a pas de sécurité d'emploi pour les autres employés. Nous voulions conclure une clause selon laquelle il n'y aurait pas de nouveaux licenciements dans les deux prochaines années, mais ils ne peuvent pas nous l'assurer", a conclu Sabine Ruys, d?ACV Puls.

La banque Nagelmackers a rétorqué qu'elle remplirait toutes ses obligations sociales et qu'elle soutiendrait les personnes concernées par de l'outplacement et des formations en vue de trouver un nouvel emploi. Les licenciements sont dus, selon elle, au fait que de moins en moins de clients se rendent dans les bureaux car ils trouvent des alternatives numériques pour leurs opérations bancaires. La pandémie de coronavirus a également accéléré les appels pour obtenir des conseils via des plates-formes vidéo en ligne.

Quant au fait que seules des femmes sont concernées par les licenciements, Nagelmackers regrette ces déclarations. Bart Beeusaert, directeur marketing et communication de la banque, indique que "historiquement", le nombre de femmes remplissant le poste d'assistante commerciale a augmenté. "Nous déplorons que les syndicats parlent de discrimination. C'est absolument injustifié et cela ne peut pas être accepté. Cette position est d'autant plus étrange qu'il n'a pas encore été décidé quels employés seraient concernés et il y a encore des possibilités de départs volontaires parmi les assistants commerciaux", a-t-il ajouté.