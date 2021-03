Un nouveau variant du coronavirus plus contagieux et plus dangereux inquiète l’Inde

En Inde, le ministère de la Santé, a alerté la population face à un nouveau variant du coronavirus, jugé plus contagieux et plus dangereux.

Le virus serait à l’origine de la hausse des contaminations au coronavirus dans le pays. Vendredi 19 mars, près de 41.000 nouveaux cas positifs ont ainsi été détectés, soit quatre fois plus qu’en début d’année, en une seule journée.

« Mécanisme d’échappement immunitaire »

Suite à une période d’accalmie de cinq mois, la contamination est repartie à la hausse en Inde. Ce variant inquiète les autorités sanitaires indiennes. En février, le docteur Randeep Guleria, directeur de l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) et membre de la task force Covid dans l’État du Maharashtra, avait attribué lors d’une interview avec la chaîne de télévision NDTV, évoquée par RTL France, à ces nouvelles souches un « mécanisme d’échappement immunitaire ». « Elles peuvent menacer l’immunité acquise par une personne via la vaccination ou la maladie et provoquer une réinfection ».