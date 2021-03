Hamilton deux fois mieux payé que Verstappen, Bottas 8e: découvrez les salaires des pilotes de Formule 1 pour la saison 2021

La Formule 1 fait son grand retour ce week-end à Bahreïn, où se déroulera le premier grand prix de la saison. L’occasion pour faire le point sur les salaires des 20 pilotes, dévoilé par le tabloïd britannique The Sun.

Sans surprise, c’est le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui figure en tête du classement des salaires avec 46 millions d’euros annuels, soit plus du double du montant perçu par son poursuivant, Max Verstappen (21 millions). Charles Leclerc complète le podium avec 11.5 millions d’euros, alors que Valtteri Bottas ne se classe que 8e, avec 6.5 millions, soit plus de sept fois moins que son coéquipier chez Mercedes. En fond de classement, on retrouve sans surprise les trois rookies de la saison : Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Yuki Tsunoda.