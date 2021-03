Des nouvelles des joueurs du Standard avec leur sélection: une élimination historique et pas une seule victoire…

Premiers à entrer en scène, Laurent Jans et le Luxembourg se déplaçaient au Qatar, pour une joute amicale. Mais les hommes de Luc Holtz se sont laissés surprendre par les champions d’Asie… Avec le brassard de capitaine autour du bras, le défenseur liégeois n’a rien pu faire (jusqu’à sa sortie à la 71e) pour empêcher la victoire sur la plus petite des marges (1-0) des hôtes de la prochaine Coupe du Monde. Prochain rendez-vous pour Jans et ses coéquipiers : samedi, en Irlande (20h45), pour entamer leur campagne de qualification pour cette même Coupe du Monde.

Gojko Cimirot était également sur le pont ce mercredi soir. Titularisé dans le milieu aux côtés de Miralem Pjanic, le Liégeois est sorti à la 82e. La Bosnie-Herzégovine n’a pu faire mieux qu’un partage contre la Finlande de l’intenable Teemu Pukki (2-2). Edin Dzeko et ses coéquipiers ont toutefois pu se consoler avec le partage entre la France et l’Ukraine, deux autres équipes de ce groupe D. Les Bosniens joueront ce samedi en amical contre le Costa Rica (18h).

Notons également qu’un quatrième joueur du Standard aurait dû être impliqué dans une rencontre internationale ce mercredi : Abdoul Fessal Tapsoba. Toutefois, le Burkinabé n’a pas pris part au match de ses couleurs en Ouganda, qui s’est terminé sur un bien triste 0-0.

Ce jeudi, deux joueurs principautaires étaient en action. Et ils défendaient les mêmes couleurs ! Il s’agit de Merveille Bokadi, qui a joué une mi-temps, et de Jackson Muleka, sorti à la 73e minute. Opposés au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, les Congolais ont réalisé une véritable contre-performance. Les Léopards ont encaissé un cinglant 3-0, ruinant toute chance de qualification pour la prochaine CAN. Une absence qui n’était plus arrivée 2013… Fantomatique, Jackson Muleka a été particulièrement pointé du doigt. Pas le meilleur moyen de reprendre confiance avant d’entamer une dernière ligne droite en Pro League qui sera décisive pour le Standard…

Vendredi, pas moins de cinq joueurs seront sur le pont. Selim Amallah et les Marocains se déplacent en Mauritanie (à 20h), pour tenter de valider leur ticket pour la compétition qui se tiendra au Cameroun en janvier 2022. En cas de victoire ou de nul, les Lions de l’Atlas seront officiellement qualifiés.

Ce qui est déjà le cas des Camerounais, dont fait partie Collins Fai. En tant que pays hôte, le Cameroun a son ticket en poche, mais il doit tout de même disputer les qualifications. Dans ce cadre, les Lions Indomptables se déplacent à 17h au Cap-Vert.

Enfin, les trois derniers Rouches partis rejoindre leur sélection seront également sur le pont. Cela dit, ils ne sont pas partis très loin, puisqu’il s’agit de Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Hugo Siquet, repris par Jacky Mathijssen pour le stage des Diablotins. Et, ce vendredi, ils seront encore plus près de Sclessin, étant donné que les espoirs belges disputeront une joute amicale face… au Standard !