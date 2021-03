Bouchez sur ses propos après le Codeco: «Le MR est loyal au gouvernement mais reste un parti indépendant»

Pour rappel, les Libéraux francophones ont mal accepté les nouvelles mesures annoncées mercredi à l’issue du Comité de concertation. Ils évoquent clairement un nouveau « lockdown » qui selon, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, est la conséquence d’un « triple échec ». La réaction du Premier ministre n’a pas manqué ce jeudi matin. Il s’est exprimé lors d’une réunion en conseil des ministres restreint. « Quand on est président de parti, ça ne va pas. Il faut que le MR clarifie sa position au sein du gouvernement, ça ne peut plus durer », expliquait La Libre Belgique.

Pour GLB, « les points évoqués ont été évoqués depuis des semaines par les ministres MR. » Mais à la Chambre des Représentants, le Premier ministre a répété que « les ministres-présidents et tous les ministres se sont engagés à défendre les décisions du Comité de concertation, et c’est comme cela qu’il convient d’agir. »

Le président des Bleus francophones a évoqué un goût amer suite aux différentes critiques : « Ce qui m’indigne, c’est qu’alors que des milliers de personnes vont devoir fermer et réfléchir à une solution pour eux, on parle pendant des heures du tweet de Georges-Louis Bouchez ». Et d’également ajouter : « Ça me coûtera peut-être ma carrière, mais je suis un homme de convictions. »